Börs tõusis USA-Hiina läbirääkimiste valguses

Maakler New Yorgi aktsiabörsil. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE Jaga pilti:

USA aktsiaturg tegi reedel korraliku tõusu, kui USA ja Hiina läbirääkimised kaubandusküsimustes näitasid mõlema osapoole sõnul head edasiminekut.

Läbirääkimised jätkuvad järgmisel nädalal ning president Trump on välja öelnud, et varasem läbirääkimiste lõpptähtaeg 1. märts võib veel nihkuda, kui läbirääkimised näitavad head edenemist.

Reedel lõppes läbirääkimiste järjekordne voor Pekingis USA kaubandusvoliniku Robert Lighthizer’i ja USA rahandusministri Steven Mnuchini kohtumisega Hiina president Xi Jinpingiga. Läbirääkimiste järgmine voor peetakse järgmisel nädalal Washingtonis.

„Kaubandusläbirääkimised on Pekingus lõppenud ning hea uudis on see, et nad plaanivad teha järgmist läbirääkimiste vooru järgmisel nädalal Washingtonis,“ ütles New Yorgis asuva National Securities’i juhtiv turustrateeg Art Hogan. „Turg on rajanenud praegu kaubandusläbirääkimistelt edukale tulemusele.“

Käesoleval nädalal on aktsiaturul olnud neli tõusupäeva viiest ning USA laiapõhjaline turuindeks S&P 500 on pärast reedest 1,09% suurust tõusu jõudnud uuele käesoleva aasta tipptasemele 2775,6 punkti peale. Nasdaqi aktsiaindeks kerkis täna 0,61% ning Dow Jonesi tööstuskeskmine 1,74%.

Aktsiatest pöörati täna tähelepanu Pepsi headele tulemustele, kui firma tõstis käesoleva aasta käibeprognoosi, mille peale aktsia kerkis 3%.

Tehnoloogiaettevõtetest oli oluline Nvidia neljapäevaõhtune tulemuse teavitamine, mis jäi küll kasumi osas oodatust nõrgemaks, kuid käesoleva aasta käibeprognoos tuli analüütikute prognoosist kõrgem. Nvidia aktsia, mis oli päeva alguses ligikaudu 5% plussis, rahuldus päeva lõpuks 1,8%-lise tõusuga 157,34 dollarini.

Negatiivselt üllatas mänguasjatootja Mattel, mis teatas investorite päeval oodatust nõrgemast käesoleva aasta müügikäibe prognoosist. Alles nädal tagasi oli Mattel teatanud oodatust paremad kvartalitulemused, mis viis aktsia hinna nelja päevaga 12,5 dollari pealt 17 dollari peale. Reedel langes aktsia prognoosi langetamise peale 18,3% 13,82 dollarini.