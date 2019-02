Goldman: investoril tasub nüüd keskenduda üksikaktsiatele

Goldman Sachsi analüütikud usuvad, et aktsiaturgude tõus saab peagi otsa ning tootluse püüdmiseks on vaja aktiivselt investeerida. Foto: Reuters

Investeerimispank Goldman Sachs hoiatab, et sellel aastal USAs toimunud aktisaturgude tõus saab peagi otsa ning investoritel tasub vahetada passiivne investeerimine aktiivse vastu, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks on pärast jõululaupäeva kallinenud lausa 17 protsenti – see on kiireim taastumine umbes 20protsendilisest langusest alates II maailmasõjast, selgub Goldmani avaldatud andmetest (vt. allpool olevat graafikut). Kui ajalugu midagi näitab, siis peaks S&P 500 liikuma kolme kuni kuue kuu jooksul külgsuunas, hoiatas Goldman.