Apple palkas Microsofti endise asepresidendi

Näib, et Apple tahab keskenduda nutikodu lahendustele. Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Apple’i tegemistega kursis oleva allika sõnul palkas Apple Microsofti endise asepresidendi Sam Jadallahi, kes hakkab juhtima ettevõtte nutikodude divisjoni.

CNBC kirjutab, et Apple’i otsus võtta suuremalt ette ka nutikodude teema on oluline, sest ettevõte võib tunda, et on Google’ist ja Amazonist maha jäämas. Alles hiljaaegu ostis Apple idufirma Pullstringi, mis keskendub hääljuhtimisega mänguasjadele.

Microsofti endine asepresident Jadallah oli varem idufirma Otto juht. Ettevõte tegeles nutilukkudega ning firma töötajate sekka kuulus hulgaliselt Apple'i kunagisi töötajaid.

Tegelikult on Apple’il juba valik tooteid, mis on keskendunud kodule. Üks selline on näiteks HomeKit, mille näol on tegu tarkvarateenusega, mis ühendab omavahel mitmeid kolmandate tootjate vidinaid. Ehk mõnevõrra enam on räägitud aga hääljuhitavast nutikõlarist HomePod.

Apple ja Jadallah pole asja kommenteerinud.