Valuutakauplejad Lõuna-Koreas. Foto: AP/Scanpix

Aasia turgudel nõrk tõus

Ameerika turgude lahja tõus kordub täna ka Aasia turgudel.

Aasia peamised turud püsivad plussis. Tõusu vedasid Lõuna-Korea ja Hongkong ning Hiina on jõudnud napilt plusspoolele. Siiski on tõus jäänud tagasihoidlikuks, kuna jätkuvalt on üleval mured, et kaubanduskõnelused USA ja Hiina vahel ei jõua 1. märtsiks lõpule.