LHV ootab Baltic Horizoni osaku tõusu

Baltic Horizoni fondi portfellis on ka G4Si Tallinna kontorihoone. Foto: Andres Haabu Jaga pilti:

LHV analüütikud jäid Baltic Horizon Fundi neljanda kvartali tulemustega rahule ning osakule oodatakse tõusu, aga ettevõttel on ees hulk väljakutseid.

“Kokkuvõttes olid Baltic Horizon Fundi (BHF) tulemused neljandas kvartalis tugevad. Fondi kinnisvaraportfell on soliidne, kusjuures vakantsuse tase on muljetavaldav ning üürnikega seotud riskid on kenasti hajutatud,” kirjutas LHV oma raporti kokkuvõttes.