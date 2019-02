Powell: riigivõla maksmata jätmisel oleks suured tagajärjed

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: EPA

USA Kongress püüab Ühendriikide riigivõla piirangut tõsta. Kui seda ei suudeta teha, siis võivad osad võlamaksed hilineda, millel oleks “suured tagajärjed,” ütles Föderaalreservi juht Jerome Powell.

“Siin ei peaks üldse arutelu toimuma. Idee, et USA ei suuda oma kohustusi õigel ajal täita, ei peaks olema debati küsimus,” ütles keskpanga juht teisipäeval senaator Jon Testeri küsimusele vastates.

Isegi, kui Kongress võlalimiiti ei tõsta, ei tähenda see siiski, et USA ei suuda oma arveid samal päeval tasuda. Rahandusministeeriumil on võimalik kasutada “erakordseid meetmeid” tegevuse rahastamiseks. See kestaks aga vaid mõned kuud.

Võlalimiidi probleem on USAs olnud juba aastaid ning paljude ekspertide sõnul on Ühendriikide riigivõlg paisunud liiga suureks – praegu on see 22 triljonit dollarit. Aina rohkem on neid, kelle arvates võib tekkida olukord, kus USA ei suuda osasid võlamakseid teha. Selleks, et praegu makseid teha, peab riik võlgu juurde võtma. See tähendab, et vana võlga refinantseeritakse uute võlgadega.

“Ma arvan, et see oleks väga suur asi kui me oma arved maksmata jätame,” ütles Powell. “USA valitsus peaks alati oma arved tasuma.”