Börs: kaubanduskõnelused vedasid USA aktsiaid alla

New Yorgi börs. Foto: EPA

USA suurimad aktsiaindeksid sulgusid eile miinuses, investorid püüdsid hinnata ettevõtete kvartalitulemuste, Föderaalreservi ja USA-Hiina kaubanduskõneluste mõju, vahendab Wall Street Journal.

Standard & Poor’s 500 indeks langes 0,08 protsenti ja lõpetas päeva 2793 punktil. Dow Jones kukkus 0,13 protsenti, 26 057 punktile. Nasdaq odavnes 0,07 protsenti ning kauples päeva lõpuks 7549 punktil.

Eile pidas Kongressi ees kõne Föderaalreservi juht Jerome Powell, kes kinnitas, et keskpanga lähenemine intresside tõstmisele on kannatlik, mis leevendas paljude investorite hirmu. Analüütikute sõnul mõjutasid aktsiaid negatiivselt USA-Hiina kaubanduskõnelused. Kuigi USA president Donald Trump ütles, et tariifide tõstmine lükkub edasi, tahavad investorid saada selgemaid signaale kaubanduskõneluste edenemisest.

“Investorid on võetud kaubanduskõneluste pantvangi,” ütles Indosuez Wealth Managementi peaökonomist Marie Owens Thomsen. “Keskpankade väljavaated on tähtsad, aga tundub, et eelkõige keskendutakse kaubanduskõnelustele.”