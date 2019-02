Elon Musk tembutab jälle

Oma nime Twitteris Elon Tuskiks muutnud Tesla juht Elon Musk, üllitas öösel salapärase sõnumi, kirjutas Financial Times.

Mis uudis seekord tulla võib? Foto: Scanpix

Teade oli lakooniline: "Neljapäeval kell 14.00. California" Kas Tesla juht viitab uue toote väljakuulutamisele? On see seotud võlakirjade lunastamisega 920 miljoni ulatuses? Või hoopis väärtpaberi- ja börsikomitee poolt esmaspäeval esitatud kaebusega, milles süüdistati Elon Muski eelmise aasta oktoobris sõlmitud kokkuleppe tingimuste rikkumises ja millele peaks Tesla juht lähiajal vastama? Ja mida peaks tähendama enda Tuskiks tituleerimine. See peaks selguma täna Eesti aja järgi südaöösel.