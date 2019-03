Tesla aktsia kukub esimese kvartali oodatava kahjumi valguses

Tesla juht Elon Musk räägib pressikonverentsil Austraalias Adelaide'is 2017. aasta juulis. Foto: EPA/BEN MACMAHON

Tesla aktsia on reedel 7% miinuses, kui firma teatas poodide sulgemisest ja töötajate koondamisest, et kulusid kokku hoida. Samuti teatas Tesla juhataja Elon Musk, et Tesla ei jõua esimeses kvartalis kasumisse, vahendab CNBC.

Musk põhjendas oodatavat kahjumit sellega, et seoses Model 3 turuletoomisega on palju kulusid seoses autode transportimisega Hiinasse ja Euroopasse ning seoses koondamistest tulenevate ühekordsete kuludega. Samal ajal lisas Musk, et teises kvartalis on firma tõenäoliselt kasumis.

Samuti võib põhjuseks olla asjaolu, et Model 3 müügihind saab olema suhteliselt madal -- 35 000 dollarit ning see võib põhjustada kasumimarginaali olulist langust. Mõni analüütik on hinnanud madalat hinda veaks.

“Me arvame, et strateegilises perspektiivis on see viga ning me oleme skeptilised 35 000-dollarilise auto brutomarginaali osas. Meie arvates oleks Tesla tulemus olnud parem jäädes luksusklassi elektriauto juurde, selle asemel, et hakata tootma massturu, Henry Fordi laadse mentaliteediga taskukohase hinnaga sõidukeid kõigile,” ütles CFRA analüütik Garrett Nelson. “Asi oleks teistmoodi, kui Teslal oleks tootmisvõmsust, et oma odavama mudeli mahtu ja kasumimarginaali tõsta, kuid neil ei ole seda praegu ning võimsuse lisamiseks on neil vaja teha olulisi lisainvesteeringuid,” lisas Nelson.

Tesla teatas neljapäeval, et viib kogu autode müügi veebipõhiseks, mis tähendab jaekaubanduse üksuses mõningate töökohtade kaotamist.

Paar tundi pärast USA turu avanemist on Tesla aktsia 7% miinuses 297,50 dollari peal.