Kreeka korraldas üle pika aja 10aastaste võlakirjade oksjoni

Kreeka müüs turule üle pika aja 10aastaseid võlakirju. Foto: EPA

Kreeka valitsus müüs täna 2,5 miljardi euro eest 10aastaseid võlakirju. Viimati müüdi turule neid võlakirju 2010. aasta märtsis, vahendab MarketWatch.

Võlakirjade tootluseks (või intressiks) kujunes 3,90 protsenti ning pakkumisi tehti oksjonil kokku 12 miljardi euro eest. Praegu kaupleb Kreeka 10aastaste võlakirjade tootlus 3,72 protsendi juures, selgub Tradewebi andmetest.

Uudis tuleb vaid mõned päevad pärast seda, kui reitinguagentuur Moody’s tõstis Kreeka krediidireitingut. Pärast seda langes Kreeka 10aastaste võlakirjade tootlus madalaima tasemeni alates 2006. aastast.

Turuosalised ütlevad, et Kreekal ei olnud tegelikult vaja võlakirju emiteerida, sest riigi rahareservid on heal tasemel. Arvatakse, et pigem on sammu eesmärk rahvusvahelistel kapitaliturgudel uuesti kanda kinniatama hakata.

Kreeka on peale 2009. aastat müünud ka 5 ja 7aastaseid võlakirju, aga 10aastaste võlakirjade müük on märgilise tähendusega – tegemist on niiöelda riigivõlakirjade etaloniga.