Aktsiaturg tõusis kiibitootjate ja Hiinast tulevate sõnumite toel

USA aktsiaindeksid tõusid viimase viie kuu kõrgeimale tasemele, kui Hiinast tuli sõnumeid majanduse võimaliku stimuleerimise osas ning kiibitootja Broadcomi oodatust paremad tulemused viisid kiibitootjad plusspoolele.

USA laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 kerkis 0,5% 2822,48 punktini, Nasdaqi aktsiaindeks kerkis 0,76% 7688,53 punktini.

Hiina peaminister Li Keqiang teatas USA-ga peetavaid läbirääkimisi kommenteerides, et osapooled võivad olla tariifikokkuleppest mitme nädala kaugusel, kuid ütles, et Hiina on “väga vastutustundlik ja mõistlik.” Eraldi teatas USA rahandusminister Steven Mnuchin reporteritele, et kindlat kuupäeva pole presidentide Xi ja Trumpi osas kindlaks määratud, lisades, et “tööd on veel palju teha.”

Hiina peaminister Li rääkis Hiina majanduskasvu aeglustumisest ning lubas säilitada tugevad majanduse stimuleerimise meetmed, nagu intressimäärade vähendamine, pankade kohustuslike reservimäärade allapoole toomine ning maksude vähendamine. Marketwatchi reporteri sõnul võiks see kannustada lootusi, et stabiilsem Hiina majandus võiks ümber pöörata hiljutise globaalse majanduskasvu aeglustumise.

USA tööstustoodang langes veebruaris kuises arvestuses teist kuud järjest, kui tootmise langus oli 0,4%, võrreldes analüütikute oodatud 0,1% suuruse tõusuga.

Tehnoloogiasektori aktsiaid kannustas täna kiibitootja Broadcom, mille hind tõusis 8,2%, kui ettevõte oli teatanud oodatust parematest esimese kvartali tulemustest ning analüütikute ootustest kõrgemast käesoleva aasta majandustulemuste ootusest.

Lisaks Broadomile tõusid S&P 500 indeksi aktsiate seas tublisti teised kiibitootjad, nagu Applied Materials (+3,8%) ja Texas Instruments (+3,4%).

USA toornafta hind langes 0,4% 58,39 dollarini barrelist ning kulla hind tõusis 0,56% 1302,30 dollarini untsist.