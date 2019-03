Börsiettevõtete juhid said rekordilist palka

Wall Street Journali andmete järgi tõstsid USA börsiettevõtete juhid oma kuupalga möödunud aastal miljoni dollari peale.

Kaupleja Chicago börsil. Foto: AFP/Scanpix

Täpsemalt arvutas leht, et 132 S&P 500 indeksisse kuuluva börsiettevõtte juhi mediaanpalk jõudis möödunud aastal 12,4 miljoni euroni. Aasta varem oli see 11,7 miljoni eurot. Palgatõusuks andsid põhjust head majandustulemused ja aktsiate tõus suuremal osal aastast, kirjutab leht. Börsiettevõtte juhi mediaanpalgatõus oli 6,4%, samal ajal kui töötaja palk tõusis 3,5%. Samal ajal loodi nendes ettevõtetes oodatust vähem töökohti.

„Turgudel läks päris hästi, ettevõtetel läks hästi ja majandus oli heal järjel. Ma arvan, et nad (ettevõtete juhid –toim) teavad, et praegu on hea aeg, nad saavad palgatõusu õigustada sellega, et makstakse tulemuste eest,“ rääkis Farient Advisori looja Robin Ferracone, kes uurib ettevõtte juhtide palku. Tema hinnangul teavad kontserni juhid, et kui majandusel nii hästi enam ei lähe, siis peavad nad tagasihoidlikumate summadega leppima.

Kui börsiettevõtete juhid said oma rekordpalka põhjendada heade tulemustega, siis fondijuhtidel oli elu keerulisem, kirjutas WSJ. Aasta lõpus tabas aktsiaturge korralik langus, mis viis paljud fondid negatiivsele territooriumile. Sellest hoolimata kirjutas Handelsblatt, et nemadki teenisid rekordpalka. Näiteks Carl Ichani tunnipalk küündis möödunud aastal 350 000 dollarini.