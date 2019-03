Vihased Danske aktsionärid nõuavad juhtidelt isiklikku vastutust

Dankse aktsionäride koosolek võttis tulised pöörded, kui vihased aktsionärid kontserni juhte viis tundi rahapesu-küsimustega pommitasid.

Danske peahoone Tallinnas. Finantsinspektsioon keelas Danskel pahategude pärast Eestis tegutsemise Foto: Andras Kralla

Esmaspäeval toimus Danske aktsionäride üldkoosolek enam kui 700 investori osavõtul. Kohalolevad aktsionärid olid Euroopa ajaloo suurima rahapesu tõttu marus, nõudsid ettevõtte juhtidelt isiklikku vastutust ning panga tükeldamist, vahendab Reuters. Kui tavaliselt kestavad aktsionäride koosolekud tunni-paar, siis sedapuhku vältas koosolek viis tundi.

„Pank tegi lolliks nii aktsionärid, kliendid kui ka kogu Taani rahva,“ ütles aktsionär Nanna Bonde.

Eelmisel aastal lahvatanud skandaal on toonud päevavalgele enam kui 200 miljardi euro suuruse kahtlase raha liikumise ning on sundinud kontserni juhi välja vahetama. Samuti tõmbus pank välja Venemaalt ja Baltikumist. Lisaks on Danske lubanud annetada 200 miljonit eurot pettuse vastu võitlemiseks. Danske juhtkond loobus skandaali tõttu ka oma iga-aastastest boonustest.

Veel ei ole teada, kui suured trahvid Dansket oodata võivad. Senimaani on suurim trahv rahapesu eest määratud BNP Paribasele – 7,9 miljardit eurot. Danske puhul spekuleeritakse meedias ligikaudu 8 miljardi euro suuruse trahviga.

Samas on investorid mures, sest kahjutasu võivad nõuda ka investorid ise. Jaanuaris kaevati Dankse ja tema juhtkond kohtusse ühe USA aktsionäri poolt, kes süüdistas panka investorite petmises ja oma aktsia hinna kunstlikus suurendamises.