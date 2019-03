Helsingi börsi juht: ICOd on enamjaolt pettus!

Teemal, kuidas erineb ICO IPOst, kas oodata on IPOde hääbumist ICOde kasuks ja kas see on puhas pettus või hea võimalus saada osa idufirmade edust varases etapis, arutlesid foorumi “The Evolution of Financing” paneeldiskussioonil Soraineni partner Reimo Hammerberg, Nasdaq Helsinki börsi juht Henrik Husman, Change'i platvormi asutaja ja juht Kristjan Kangro, CoinMetro juht Kevin Murcko ja Speedinvest direktor Tom Lesche.

IPOde maht maailmas oli 2018. aastal ligikaudu 46 miljardit dollarit, ICOde maht oli 7,6 miljardit. Asjatundjad vaidlesid foorumil tuliselt selle üle, kas ICO on uus IPO. Arutelu jälgis maailma esimene inimnäoline rääkiv robot Sophia (paremal). Foto: Kristi Kamenik

Aktsiabörsi kõrvale tekkinud plokiahela (blockchain) tehnoloogial põhinev krüptorahade turg on koht, kus edumeelsed idufirmad on kaasanud kiirel ja lihtsal viisil endale vajaliku rahastuse ideede elluviimiseks ning bitcoini mulliga õigel ajal kaasa sõitjad teeninud korraliku varanduse. Samal ajal on paljud investorid kiire rikastumise asemel hoopis mööda pükse ja petturid vastutusvabalt rikkaks saanud. Innovatsioon on teinud oma töö ja krüptoturu võludest ja valudest on riskialtil investoril võimalik osa võtta niinimetatud ICOde kaudu.