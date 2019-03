USA kohtunik soovitab Apple’i telefonidele impordikeeldu

Apple'i logo Zürichis asuva Apple'i poe ees. Foto: Scanpix/REUTERS/Arnd Wiegmann

USA kaubandusasjade kohtunik soovitab osadele Apple’i telefonidele sisse seada impordikeelu, kuna kohtuniku arvates rikub Apple ühte Qualcommi patenti, vahendab Marketwatch.

Kohtunik Mary Joan McNamara ütles, et Apple rikkus kolmest vaidluse all olevast patendist ühe patendi üht aspekti. Vaidlus on üleval USA rahvusvahelise kaubanduse komisjonis ning kuna kohtuniku otsus erineb USA rahvusvahelise kaubanduse komisjoni liikmete varasemast soovitusest, siis peaks lõpliku otsuse tegema komisjoni täiskoosseis. See viib otsuse tegemise mitme kuu võrra edasi.

Tegemist on ühe osaga kiibitootja Qualcommi ja Apple’i ülemaailmsest võitlusest, mis algas sellest, kui Apple vahetas oma telefonides teatud Qualcommi poolt toodetud osad Inteli poolt toodetute vastu.

Qualcommi aktsia kerkis täna uudise toel 2,4% 58 dollarini, Apple’i aktsia hind langes 1% võrra 186,79 dollarini.