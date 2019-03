Võimalik aktsiakapitali suurendamine pani Deutsche Banki aktsia langema

Deutsche Bank ja Commerzbank kaaluvad ühinemist. Foto: Reuters/Scanpix

Deutsche Banki ja Commerzbanki aktsiad hakkasid täna langema, sest Financial Times kirjutas, et Deutsche Bank plaanib pankade ühinemise toetamiseks koguda turgudelt kuni 10 miljardit eurot, vahendab Financial Times.

Kõnelustega kursis olevad inimesed ütlesid Financial Timesile, et Deutsche Banki juhtkond kaalub plaani, mille kohaselt kogutaks investoritelt uue emissiooni käigus 3-10 miljardit eurot.

Saksamaa panga aktsia reageeris 4protsendilise kukkumisega, Commerzbanki aktsia langes enam kui 2 protsenti. Financial Times kirjutab, et kogutud kapitali maht peaks eelduste kohaselt moodustama 40 protsenti pankade turuväärtusest.

Reuters kirjutas märtsi esimeses pooles, et Saksamaa pangad kaaluvad ühinemist.

“Deutsche Banki juhtkond ei ole arutanud kapitali kaasamist, mis on seotud võimaliku ühinemisega Commerzbankiga. Igasugused spekulatsioonid on valed. Lisaks sellele pole me ju üldse otsustanudki, kas Commerzbankiga liitumine tuleb või mitte,” ütles Deutsche Banki pressiesindaja CNBC-le neljapäeval.

Mõlemal pangal on kehvasti läinud

2007. aastal ulatus Deutsche Banki varade maht 2 triljoni euroni ning panga turuväärtus oli 50 miljardit eurot. Commerzbanki varade maht oli 270 miljardit eurot ning turuväärtus 17 miljardit eurot. Viimase 10 aasta jooksul on kahe panga suurus tasakaalustunud.

Deutsche Bank on kaotanud 600 miljardit eurot varasid ning turuväärtus on langenud enam kui 60 protsenti. Commerzbank on suurendanud varade mahtu 100 miljardi euro võrra, aga kaotanud poole turuväärtusest.

Kahe panga liitumine tähendaks, et uuel pangal on kokku 1,9 triljonit eurot varasid.

Nii Deutsche Banki kui Commerzbanki aktsia on viimase 12 kuu jooksul odavnenud enam kui 35 protsenti.