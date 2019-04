LHV: turgudel oli üllatusruumi

Aktsiaturgude tõusu sel aastal on toetanud mullu suhteliselt odavaks müüdud aktsiad ja väga negatiivseks muutunud sentiment, mis pärast aktsia hindade langust jättis turgudele positiivse üllatusruumi, kommenteeris LHV Pank.

LHV näeb suurimat kasvulootust Aasia turgudel. Pildil Mikk Taras Foto: Andras Kralla

LHV portfellihalduri Mikk Tarase sõnul on aktsiaturgude tõusu toetanud suunamuutus USA rahapoliitikas, kus Föderaalreserv on andnud märku, et baasintressimäärade tõusutsükkel on jõudnud lõpu lähedale. Paljud riskid hinnati eelmisel aastal aktsia hindadesse, seda mitmetel Euroopa ja Aasia börsidel. Finantsturgudest on suuremaid riske näha USA börsidel, kus aktsiaturud on ajalooliste tippude lähedal, hinnatasemed keskmisest kallimad ja mitmed sektorid investorite poolt väga ülerahvastatud.