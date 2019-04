Lyfti aktsia tõuseb positiivse analüüsi toel

Lyfti meeskond tähistamas aktsia debüüti Nasdaqi börsil 29. märtsil 2019. aastal. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu) Foto: Scanpix/AP Photo/Ringo H.W. Chiu

USA sõidujagamisfirma Lyfti aktsia on reedel korralikus plussis, kui aktsiate lühikeseks müügiga tuntust kogunud Citron Research analüüsimaja soovitas investoritel Lyfti aktsiat hoida ning mitte lühikeseks müüa, vahendab Reuters.

Lyfti aktiivsete sõitjate hulk tõusis 2016. aasta esimesest kvartalist kuni 2018. aasta lõpuni viis korda 18,6 miljonini ning need numbrid kasvavad veel, ütles Citron, lisades veel mitmed põhjused miks Lyfti mitte lühikeseks müüa.

S3 Partnersi poolt kogutud andmete põhjal oli neljapäeval Lyfti aktsiaid lühikeseks müüdud 13,38 miljoni aktsia ulatuses, mis moodustab 41,2% kõikidest Lyfti börsil vabalt kaubeldavatest aktsiatest.

Citron, mis ostis Lyftis osaluse juba kaks aastat tagasi on kasvatanud oma aktsiapositsiooni avatud turul tehtud ostudega.

Kirjeldades sõidujagamisteenust “megatrendina”, mitte lihtsalt ühe järjekordse moeröögatusena, ütleb Citron, et Lyftil on head võimalused tulevikuks, eriti veel seetõttu, et millenniumi põlvkond on loobumas auto omamisest sõidujagamisteenuse kasuks.

“Tegemist ei ole trendika videomängu või GoPro kaameraga… see on eluviis, mis säästab inimeste aega ja kindlustab nende turvalisust,” ütleb Citron oma analüüsis.

“Terve sõidujagamise turg moodustab USA-s ainult 1% kõikidest sõidumiilidest… me oleme alles teekonna alguses,” lisas Citron.

Neljapäeval alustas Lyfti aktsia analüüsiga katmist ka Daiwa Capital Markets, andes aktsiale ostusoovituse 80-dollarilise hinnasihiga.

Analüüsimajadest on senini Lyfti osas olnud kõige negatiivsem Seaport Global, mis andis teisipäeval Lyfti aktsiale müügisoovituse 42-dollarilise hinnasihiga.

Reedel päeva alguses ka ligi 76-dollarilisele hinnatasemele küündinud aktsia hind on poolteist tundi enne turu sulgemist kauplemas 74 dollari juures ehk 2,8% eilsest sulgemishinnast kõrgemal. Lyfti nädal tagasi toimunud aktsiate avaliku esmaemissiooni hinnaks kujunes 72 dollarit aktsia kohta.