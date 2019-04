Saudi Aramco võlakirjamüük õnnestus

Saudi Araabias asuv Šaiba naftaväli 17. detsembril 2018. aastal. Foto: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

Saudi Araabia riiklik naftafirma Aramco väljastas esmakordselt oma tegevuse jooksul rahvusvahelisi võlakirjasid ning investorite huvi võlakirjade vastu oli ülisuur, vahendab Reuters. Aramco võlakirjade puhul oli huvitav asjaolu, et võlakirjade tulumäär kujundes lõppkokkuvõttes madalamaks, kui firma omaniku, Saudi Araabia enda võlakirjade tulumäär.

Võlakirjade väljastamisele eelnes rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt antud reitingud, mis andsid Aramcole viienda astme krediidireitingu, mis tähendab head investeerimisjärgu reitingut. Reitingu osas oli laeks Saudi Araabia enda krediidireiting, millest tugevamaks ei saanud reitinguagentuurid Aramcot hinnata.

Kui esmaspäevaks oli selgunud ülisuur nõudlus võlakirjade osas, said emissiooni korraldajad võlakirjade intressi allapoole tuua, nii et lõpuks väljastati Aramco võlakirjad madalama intressiga, kui on Saudi Araabia valitsusel. Seejuures väärib märkimist, et Saudi Araabia tuli ise esmakordselt oma võlakirjadega rahvusvahelisele finantsturule 2016. aastal.

Võlakirjade nõudlus kujunes lõpuks üle 100 miljardi dollari suuruseks, millest lõpuks rahuldati nõudlus 12 miljardi dollari ulatuses. Tegemist oli Reutersi sõnul suurima tellimusraamatuga arenevate turgude emitendi osas, mis lõi varasemaid rekordeid, nagu Argentiina valitsuse võlakiri 2016. aastal, kus tellimusraamat läks 69 miljardi dollari suuruseks ning sama aasta Saudi Araabia võlakirjade esmane turuletulek, kus tellimusraamat oli 67 miljardi dollari suurune.

“Puhtalt numbritest lähtuvalt on see fantasiline krediit,” ütles Reutersile Finisterre Capitali arenevate turgude investeeringute juht Damien Buchet. Kuid ta lisas: “Asi on selles, et nad on osa Saudi Araabiast, nad on valitsuse käepikendus. Aktsiainvestorite jaoks saab see alati olema teemaks, rohkem kui võlakirjainvestorite jaoks.”

Aramco müüs 12 miljardi dollari eest viie erineva tähtajaga võlakirju, nii et võlakirjade tähtajad ulatusid kolmest aastast 30 aastani. Võlakirja tulumäära võrreldakse USA valitsuse võlakirja tulumääraga, mida peetakse riskivaba võlakirja tulumäära etaloniks. Aramco 10-aastase tähtajaga võlakirjade tulumääraks kujunes 105 baaspunkti ehk 1,05 protsendipunkti võrra kõrgemaks USA valitsuse sama tähtajaga võlakirjadest.