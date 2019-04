Börs: aktsiaturg langes kaubanduspingete ja kasvukärpe tõttu

Maakler New Yorgi aktsiabörsil 7. jaanuaril 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

USA aktsiaturg teisipäeval langes, kui Trump ähvardas Euroopa kaupasid importtollidega ning Rahvusvaheline Valuutafond kärpis globaalset majanduskasvu prognoosi.

Laiapõhjaline USA aktsiaturu indeks S&P 500, mis oli tõusnud eelnevad kaheksa päeva järjest, andis teisipäeval oma hinnas tagasi 0,61%, langedes 2878,2 punkti peale.

USA president Donald Trump ütles, et ta võib 11 miljardi dollari ulatuses Euroopa importkaubale määrata tollitariifid, kuna Euroopa subsideerib väidetavalt Airbus lennukite tootmist.

Hollandi Robeco panga analüütik Fabiana Fedeli näeb seda taktikalise sammuna.

“Uued tariifid… on protsentuaalselt arvestades piisk meres, võrreldes üldise kaubamahuga, mis USA ja Euroopa vahel liigub ning me näeme neid, kui läbirääkimiste vahendit, et valmistada ette pinnas tõeliselt olulisteks läbirääkimisteks, milleks on autod,” ütles Fedeli Reutersi vahendusel.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) teatas teisipäeval, et globaalsed kaubandusvaidlused ning keeruline Brexit on ühed põhjused, miks nad kärbivad käesoleva aasta globaalset majanduskasvu prognoosi veel 0,2 protsendipunkti võrra 3,3% peale.

Aktsiaturul oodatakse nüüd esimese kvartali tulemuste avaldamist, kus S&P 500 ettevõtete hulgas prognoosivad analüütikud Refinitivi andmetel keskmiselt 2,5% suurust kasumite langust eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes. Tegemist oleks esimest korda sellise langusega alates 2016. aastast.

Käesoleval nädalal teatavad oma märtsis lõppenud kvartali tulemused Delta Air Lines, JPMorgan Chase ja Wells Fargo.

Teisipäeval oli märkimisväärne Facebooki aktsia 1,5%-line tõus, kui Morgan Stanley tõstis selle hinnasihti, viidates Instagrami kasvavale müügitulule. Walt Disney aktsia tõusis 1,7%, kui Coweni analüüsimaja kergitas aktsia soovitust, eeldades nüüd, et aktsia pakub turust paremat tootlust. Disney aktsia jõudis käesoleva aasta tipptasemele.