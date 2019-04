UniCredit maksab USA-le 1,3 miljardit dollarit

UniCredit peab maksma 2002. - 2011. aastal USA sanktsioonide all olevatele riikidele tehtud ülekannete tõttu kopsaka trahvi. Foto: EPA/MATTIA SEDDA

Itaalia pank UniCredit maksab USA ametivõimudele 1,3 miljardit dollarit, et sõlmida kokkulepe süüdistuse osas, mille kohaselt rikkus pank mitmeid USA poolt erinevatele riikidele kehtestatud sanktsioone, teatasid USA ametivõimud esmaspäeval, vahendab Reuters.

Kokkuleppe osana tunnistab UniCredit Groupi Saksamaa üksus UniCredit Bank AG end New Yorgi osariigi kohtus süüdi selle eest, et tegi illegaalselt sadade miljonite dollarite ulatuses ülekandeid sanktsiooni all olevate riikide ning juriidiliste isikute palvel läbi Manhattanil asuvate pankade, ütles ametlikus teates Manhattani piirkonna prokurör Cyrus Vance Jr.

UniCredit Bank AG, Bank Austria ning nende emattevõte UniCredit S.p.A. nõustusid kokku leppima USA justiitsministeeriumi, USA rahandusministeeriumi, Föderaalreservi nõukogu ning New Yorgi finantsteenuste ameti paralleelse uurimise osas.

Kokkulepped sisaldavad endas USA sanktsioonide programmi rikkumise tunnistamist, sealhulgas neid, mis on seotud Iraani riikliku laevandusettevõttega IRISL, mis on sanktsioonide all seoses massihävitusrelvade levitamisega, ütlesid USA ametivõimud.

UniCredit ei andnud Reutersile kohest kommentaari.

New Yorgi finantsteenuste ameti kohaselt puudutab kokkulepe USA dollari ülekandeid, mis olid tehtud aastatel 2002 kuni 2011.

UniCredit osales “miljardite dollarite ülekandmisel sanktsioonide all olevatest riikidest pärit klientidele, sealhulgas Iraani, Liibüa ja Kuuba klientidele ning siis töötasid selle nimel, et vahele jäämisest hoidumiseks jälgi peita,” ütles New Yorgi finantsteenuste ameti inspektor Linda Lacewell.

Financial Times toob välja, et tegemist on järjekordse sanktsioonide rikkumise süüdistuse kokkuleppega, mis on USA ametivõimudele toonud kokkuleppemaksete ja trahvidena viimase kümnendi jooksul 14 miljardit dollarit.

Eelmisel nädalal nõustus Standard Chartered pank maksma USA-s ja Suurbritannias üks miljard dollarit selle eest, et kokku leppida süüdistuse osas, mille kohaselt pank rikkus Iraani-vastaseid sanktsioone.

Üks UniCrediti väidetav rikkumine sisaldas endas Iraani Bank Sepah' jaoks pangakonto avamist “Itaalia valitsuse nõudmisel ja kontrolli all,” ütles New Yorgi finantsteenuste amet oma teadaandes.