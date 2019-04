Viljar Arakas: Swedbanki juhtum viib Balti ärikinnisvaraturu jahtumisele

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas viitas aktsionäride koosolekul ees ootavale turu jahenemisele seoses Swedbanki rahapesu juhtumiga, kuna Swedbank on lihtsalt liiga suur tegija Balti laenuturul ja kinnisvaraarendus on väga otseselt laenuandjatega seotud.

"Alandlikkus tuleb investeerimises alati säilitada, mitte olla põhjendamatult enesekindel, vaid kohaneda järjest muutuva turuolukorraga," on EfTENi juhi Viljar Arakase moto. Foto: Andras Kralla

Arakas toob hiljutise näite, kui tõsine on olukord: "Samal ajal kui Eesti meedias domineerisid suusatajate dopingulugu ja valimised, siis Rootsi meedia käsitles aktiivselt Swedbanki kaasust. Selline juhtum, kus tegevjuht sisuliselt vallandati tund aega enne aktsionäride koosolekut ja nõukogu esimees teatas paar päeva hiljem, et see roll hakkab häirima tema põhitegevust metsanduskontsernis ja lahkub, on täiesti pretsedenditu Rootsi ärikultuuris. Swedbanki aktsia on eilse seisuga langenud tipust ligi 30%, turuosakaal aga Baltikumis on vahemikus 25–30%, olenevalt kas mõõdame hoiuste või laenude osakaalu. SEB-l on 10–15% ehk topelt väiksem.