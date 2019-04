Pinteresti IPO hind oodatust kõrgem

Pinterest. Foto: EPA

Piltide jagamiseks mõeldud sotsiaalmeedia platvorm Pinterest teatas, et nende IPO hind saab olema 19 dollarit aktsia kohta, vahendab CNN Money.

Eelnevalt oli ettevõte välja pakkunud, et IPO hinnavahemik võiks jääda 15 ja 17 dollari vahele. Nõudlus on olnud väga suur ning see vähendab investorite muret tehnoloogiasektori IPO turu pärast. Peamiselt on pessimismi tekitanud Lyfti kehv börsidebüüt.

Lyfti aktsiatega alustati kauplemist märtsi lõpus, pärast seda on aktsia järsult langenud. IPO hinnaga võrreldes on Lyft odavnenud juba 20 protsenti. Peamiselt tunnevad investorid muret ettevõtte kahjumite pärast.

Pinteresti käive ulatus 2018. aastal 750 miljoni dollarini, mida on 60 protsenti rohkem kui eelneval aastal. Kahjum vähenes 63 miljonini, mis on teiste suurte tehnoloogiafirmadega küllaltki väike. Näiteks Uberi kahjumi ulatus mullu 1,8 miljardi dollarini.

Tõsi, Pinteresti kasutajate arv pole väga suur. Platvormil on igakuiseid kasutajaid kokku 250 miljonit, selgub IPO prospekti andmetest. Igapäevaste kasutajate hulka aga ei avalikustata. “Me ei eelda, et inimesed seda iga päev külastaksid,” selgitas ettevõtte juhtkond.