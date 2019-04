Huawei käive kerkis vaatamata USA pingutustele 39 protsenti

Huawei tooteid ostetakse vaatamata turvariskile endiselt hästi. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina elektroonikatootja Huawei esimese kvartali käive kerkis aastases võrdluses 26,8 miljardi dollarini, seda vaatamata Ameerika katsetele mõjutada riike ettevõtte toodangust mööda vaatama.

Huaweiga seotud turvariske on USA administratsioon kuulutanud tükk aega ning on Hiina tootja tehnika kasutamise ka ise lõpetanud. Liitlasi aga palju leitud pole. Kui Austraalia ja Kanada on Huawei tehnikast loobunud, on mõned Euroopa riigid esialgsetest jäikadest seisukohtadest loobunud.