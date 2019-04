Trump käskis OPECit nafta hinda allapoole tuua

OPECi peakorter Viinis. Foto: EPA-EFE/MAURITZ ANTIN

Nafta hind langes reedel ligi 4%, kui Trump ütles ajakirjanikele, et käskis OPECit nafta hinda allapoole tuua, vahendab Reuters.

Trump ütles Andrewsi õhuväebaasis olles ajakirjanikele, et helistas Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioonile ning käskis neil nafta hind allapoole tuua.

“Bensiinihinnad tulevad allapoole. Ma helistasin OPECile ning ütlesin, et te peate hinnad allapoole tooma. Te peate need allapoole tooma,” ütles Trump ajakirjanikele. Trump ei täpsustanud, kellele ta täpsemalt OPECist helistas.

Selline sõnum on täna viinud Brenti naftasegu hinna 3,8% allapoole 71,50 dollarile barrelist. USA Lääne-Teksase nafta hind on langenud 3,9% 62,66 dollarile barrelist.

Nafta hind oli käesoleval aastal tõusnud ligikaudu 40%, kui OPEC ja mitmed selle liitlased olid kärpinud tootmismahtu 1,2 miljoni barreli võrra päevas ning Venetsueela ja Iraani vastased sanktsioonid on samuti nafta väljalaset vähendanud.

Eile tõusis Brenti naftasegu käesoleva aasta rekordini, 75 dollarini barrelist, kui Saksamaa, Poola ja Slovakkia peatasid impordi Venemaa suurimast torujuhtmest seoses ühe tootja poolt naftasse lastud klooriga.

Samal ajal analüütikud on skeptilised selle osas, et Trumpi OPECile helistamine pikaajalist mõju nafta hinnale avaldab.

“Ma arvan, et turg peaks olema skeptilisem, sest ma ei usu, et OPEC hakkab iga Trumpi kõne peale tegutsema,” ütles Chicagos asuva Price Futures Groupi analüütik Phil Flynn Reutersile. “Kui me näeksime mõnda tõendit, et OPEC hakkab tootmismahtu tõstma või ütleb, et teeb seda kohe, siis see võib asjaolusid muuda,” lisas Flynn.

Naftakauplejad ütlesid Reutersile lisaks, et tänane nafta hinnalangus on osaliselt põhjustatud ka kuulujuttudest, et USA valitsus võiks teha Hiinale erandi ning lubada sellel osta Iraani naftat, mis suurendaks maailmas saadaval olevat naftakogust.