Mnuchin: USA-Hiina läbirääkimised on lõpusirgel

USA rahandusminister Steven Mnuchin. Foto: EPA

USA ja Hiina vahelised kaubandusläbirääkimised on jõudnud viimaste staadiumiteni, ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin, vahendab CNBC.

“Me oleme jõudmas lõpusirgele,” ütles Mnuchin Milken Instutute Global konverentsil antud intervjuus. Sellel nädalal kohtuvad Hiina ja USA ametivõimud Pekingis. Peagi loodetakse leppe ära sõlmida.

“Ma arvan, et mõlemal poolel on tahe jõuda leppeni,” ütles Mnuchin ja lisas, et praeguseks on juba väga palju saavutatud.

Samas andis Mnuchin märku, et läbirääkimised on jõudnud staadiumi, kus need võivad ka järsult katkeda ja lepet ei sõlmitagi.

Mnuchin ja USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer alustavad läbirääkimisi Pekingis 30. aprillil. Seal kohtuvad nad Hiina asepeaministri Liu He’ga.

USA ja Hiina on praegu aktiivses kaubandussõjas – mõlemad riigid on üksteisele kehtestanud hulganisti tariife. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on kehtestanud kokku 250 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele tariifid. Hiina on vastanud omalt poolt 110 miljardi dollari suuruste tariifidega.