Kaupleja, kes läks 36aastaselt pensionile

Thomas N. Bulkowski nimi on ilmselt tuntud neile, kes tegelenud börsil kauplemisega. Lisades väärtusinvesteerimisele fundamentaal-analüüsi kõrval ka aktsiagraafiku mustritel põhineva tehnilise analüüsi, õnnestus kauplemisgurul juba 36aastaselt palgatööst loobuda.

11 kauplemis- ja investeerimisraamatute autor ja tehnilise analüüsi spetsialist Thomas N. Bulkowski oli pärit vaesest perest. Foto: Xtrader.net

Thomas N. Bulkowski sündis 1957. aastal Syracuse's New Yorgi osariigis. Raamatus „Trading basics: Evolution of a Trader” on ta kirjutanud, et ei tule rikkast perekonnast. Ometi suutis ta saada kauplejana niivõrd edukaks, et võis juba 36aastasena loobuda palgatööst ja minna "pensionile”.