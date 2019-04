Siemensil on suur võimalus General Electricut Iraagis edestada

Siemens juht Joe Kaeser (paremal) surumas kätt Iraagi energeetikaministri Luay Al-Hateebiga (vasakul). Keskel seisavad Iraagi peaminister Adel Abdel-Mehdi ja Saksamaa kantsler Angela Merkel. Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER

Siemensil on hea positsioon, et võita suur osa Iraagi elektrivõrgu infrastruktuuri ülesehitamise 14 miljardi dollari suurusest tellimusest, ütles Iraagi peaminister Adel Abdul Mahdi teisipäeval Berliinis, vahendab Reuters.

Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga peetud ühisel pressikonverentsil Iraagi peaministri poolt välja käidud teade, on Reutersi sõnul suur löök Siemensi igipõlisele rivaalile General Electricule, mis on samuti teinud tööd selle nimel, et Iraagi elektrivõrgu ülesehitamise töö endale saada.

Iraagi peaminister Abdul Mahdi ütles pärast Merkeliga toimunud kohtumist, et Siemensile on hea võimalus saada enamus Iraagi valitsuse poolt kavandatava suurprojekti tellimustest.

Siemens on öelnud, et on juba allkirjastanud kolm lepingut kogumahus 700 miljonit dollarit - maagaasi jõul töötava 500 MW võimsusega elektrijaama ehitamiseks, 40 gaasiturbiini uuendamiseks ning kümnete alajaamade rajamiseks üle Iraagi.

Ühe osana kokkuleppest on Siemens võtnud endale kohustuse rajada haigla, annetada Iraagi ülikoolidele 60 miljoni dollari eest tarkvara ning pakkuda 1000 iraaklasele väljaõpet.

Eelmisel aastal teatasid Iraagi valitsusametnikud, et nad on sattunud USA valitsuse tugeva surve alla, et Iraak valiks elektrivõrgu ülesehitustööde teostajaks General Electricu.

Teisipäeval toimunud pressikonverentsi järel andis General Electric pressiteate vahendusel omakorda teada, et plaanib võita teisi tellimustöid Iraagis ning peab Bagdadiga ka praegu läbirääkimisi elektrienergia projektide osas.

“Me saame prognooside kohaselt mitu olulise tähtsusega elektrienergia projekti, sealhulgas 750 MW lisaelektrivõimsuse rajamisetellimuse käesoleva aasta lõpuks,” ütles General Electric pressiteates.

General Electricu aktsia on täna ootusi ületanud esimese kvartali tulemuste toel kerkinud 4,3% 10,15 dollarile, kuigi kauplemispäeva alguses küündis aktsia hind ka 10,5 dollari juurde. Siemensi aktsia kerkis täna Saksamaa turul 0,9% 106,74 euroni.