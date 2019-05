Nordecon maksab dividendi

Nordeconi suuromanik Toomas Luman. Foto: Raul Mee

Nordeconi juhatus tegi ettepaneku maksta eelmise majandusaasta eest aktsionäridele dividendi 6 senti aktsia kohta, selgub börsiteatest.

Ühtlasi tegi nõukogu 30. aprillil vastu võetud otsusega aktsionäridele ettepaneku vähendada aktsiakapitali kokku 6 senti ühe aktsia kohta.

Ettevõtte suurim aktsionär on Nordic Contractors AS, millele kuulub 50,99 protsenti kõigist aktsiatest. Nordic Contractorsi omanikud on Toomas Luman (50 protsenti), Egon Mats (27,7 protsenti) ja Liivi Lumani ja Toomas Lumani ühisomandus (15 protsenti).

See tähendab, et Toomas Luman saab eelmise majandusaasta eest kokku dividendi 569 507 eurot, Egon Mats 274 354 eurot ja Liivi Luman 74 283 eurot.

Aktsionäride nimekirjas on teisel kohal Luksusjaht AS, millele kuulub 13 protsenti Nordeconi aktsiatest. Ettevõtte ainuomanik on Sven Lennast Alpstal ning tema saab Nordeconist 253 351 eurot dividende.

Suuruselt kolmas aktsionär on ING Luxembourg SA, millele kuulub 3,24 protsenti Nordeconi aktsiatest.

Nordeconi aktsionäridele kuuluv 2018. majandusaasta puhaskasum oli 3,38 miljoni eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum oli kokku 7,52 miljonit eurot.