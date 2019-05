USA aktsiaturgude ralli sai hoo uuesti sisse

New Yorgi börs. Foto: EPA

USA aktsiaturgude selle aasta ralli võttis uuesti hoo sisse, sest tööturu andmed olid tugevad, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis viimase kuu kiireimas tempos, sest täna ilmunud andmed näitasid, et tööturg suudab inflatsiooni põhjustamata majanduskasvu toetada. See toetab Föderaalreservi äraootavad seisukohta. Nasdaq 100 indeks tõusis uue rekordini, millele aitas Amazoni aktsia kallinemine. Nimelt teatas Berkshire Hathaway, et investeerimisfirma on Amazoni aktsiaid soetanud.

USA tööturu raportist selgus, et aprillis loodi juurde 260 000 töökohta ning töötuse määr langes 3,6 protsendini, mis on viimase 50 aasta madalaim tase.

“Me oleme praegu väga heas seisus. Majandus ei ole liiga kuum ega ka liiga külm. Tundub väga tasakaalus,” ütles investeerimisfirma Plumb Balanced Fundi rahahaldur Tom Plumb. “See on keskkond, kus pigem võetakse riske juurde. Inimesed panevad raha aktsiaturgudele, sest ettevõtted saavad majanduskasvust kasu.”

S&P 500 kallines kokku 0,95 protsenti ja lõpetas päeva 2945 punktil. Koos reedese tõusuga on S&P 500 indeks tõusnud juba tänavu juba 18 protsenti. Dow lisas 0,8 protsenti ja Nasdaq hüppas 1,6 protsenti.

WTI toornafta kallines 0,2 protsenti, 61,94 dollarini barrelist. Kulla hind tõusis 0,7 protsenti, 1281 dollarini untsist.