Merko kaotas käibes, kuid kahekordistas kasumi

Merko esimese kvartali majandustulemustest selgub, et kontsern on võrreldes eelmise aastaga kaotanud müügitulusid, kuid suurendanud märkimisväärselt puhaskasumit.

Merko eilne aktsionäride üldkoosolek. Foto: Liis Treimann

Nii oli Merko müügituluks 2019. aasta esimese kolme kuu jooksul 76,85 miljonit eurot, samas kui aasta tagasi samal ajal oli selleks 80,31 miljonit eurot. See tähendab 4,3protsendilist langust. Väljaspool Eestit teenitud esimese kvartali müügitulu osakaal on aga suurenenud – kui eelmisel aastal andis see kogutuludest 57,5 protsenti, siis tänavu 60,8 protsenti.