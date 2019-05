USA aktsiaturgudel tõotab tulla kehv päev

New Yorgi börs. Foto: AFP

USA aktsiaturud järgisid täna Aasia eeskuju ning hakkasid eelturul langema, sest kaubanduspinged USA ja Hiina vahel on teravnenud, vahendas MarketWatch.

Dow Jonesi futuurid on täna langenud 0,7 protsenti, 25 884 punktini. Standard & Poor’s 500 futuurid on samuti 0,7 protsenti kukkunud ja indeks kaupleb 2867 punktil.

USA aktsiaturud odavnesid ka eile. Sellel nädalal on suurimad indeksid langenud vähemalt 2 protsenti. Teisipäeval toimus eriti suur kukkumine ja Dow langes kiireimas tempos alates 3. jaanuarist.

Investorid jälgivad nüüd pingsalt kaubanduskõnelusi, mis algavad täna Washingtonis. USA presidendi Donald Trumpi kolmapäevased kommentaarid lisasid teravust. “Kas näete neid tariife, mis me kehtestame? Põhjus on selles, et nad murdsid kokkulepet,” ütles ta. “Nad ei saa nii teha. Selle eest nad maksavad.”

Praeguse seisuga tõstab USA 200 miljardi ulatuses Hiina kaupadele kehtestatud 10protsendilisi tariife 25 protsendini. Lisaks sellele käis Trump välja, et ülejäänud importkaupadele – kokku 325 miljardi dollari väärtuses – võidakse samuti tariifid kehtestada.

Kaubanduspingete teravnemine pani odavnema ka Aasia ja Euroopa turud. Shanghai Composite kukkus 1,5 protsenti ja Stoxx Europe 600 on langenud 0,7 protsenti.