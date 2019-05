Scania soovib osta suures mahus elektriveokite akusid

Scania pikamaa elektriveok pantograafiga Hannoveri messil 20. septembril 2018. Foto: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

Volkswageni gruppi kuuluv Scania veokitootja sõlmis Rootsi Northvoltiga akude tarnelepingu ning on läbirääkimistes firma aktsiakapitalisse investeerimise osas, mis on üheks osaks Northvolti plaanist kaasata 1,5 miljardit eurot kapitali, vahendab Reuters.

Scania tegevjuht Henrik Henriksson ei saanud Reutersile täpset mahtu avaldada, kui palju Scania plaanib Northvoltilt akude mahtu osta. Northvolt on varem öelnud , et on ette müünud ligikaudu poole oma 2023. aastaks planeeritud 32 gigavatisest aastamahust.

Henriksson ütles vaid, et see on oluline osa sellest kogusest.

„Globaalse autotööstuse jaoks on järgmise viie-kuue aasta jooksul kätte jõudmas aeg, kus akusid ei ole enam piisavalt, sest ei ole lihtsalt piisavalt tootmisvõimsust. Mida suuremat mahtu me endale saame, seda paremini me end tunneme,“ lisas Henriksson.

Henriksson, kelle sõnul on aku elektrisõiduki kõige kulukam osa, nägi võimalusi jagada kulusid emaettevõtte Volkswageniga, mis teeb ka VW ja MANi kaubamärki kandvaid veokeid ning investeerib 50 miljardit dollarit, et oma sõidukeid elektrifitseerida.

Reuters kirjutas esmaspäeval kahele allikale viidates, et Volkswageni nõukogu on varsti teatamas plaanist, et Volkswagen alustab enda akutootmist.

Northvolt on praegu akutehase rajamiseks kaasamas 1,5 miljardit eurot, mis jaotub võrdselt võla ja aktsiakapitali vahel ning on küsinud Euroopa Investeerimispangalt 350 miljonit eurot laenu.