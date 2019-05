Börs: aktsiaturud tõusid tublisti

New Yorgi börs. Foto: Reuters

USA aktsiaturgudel oli täna positiivne päev, indeksid kallinesid ligi 1 protsendi võrra, sest kaubanduspinged leevenesid, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks kallines 0,8 protsenti, 25 877 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks lisas 0,9 protsenti ja lõpetas päeva 2864 punktil. Nasdaq Composite lisas 1,1 protsenti ja kaupleb 7786 punktil.

Tänane päev on investorite jaoks kosutav, sest eile odavnesid turud peamiselt tehnoloogiasektori languse tõttu. Nimelt teatasid mitmed tehnoloogiafirmad, et nad on hakanud järgima USA Huawei vastu suunatud sanktsioone.

USA ametnikud teatasid aga esmaspäeva hilisõhtul, et Huawei vastaseid sanktsioone võidakse teatud määral lõdvendada.

“Turud reageerivad praegu Trumpi administratsiooni otsusele Huawei osas veidi leebuda. See näitab, et me liigume pigem edasi, mitte tagasi. Seda tahavad turud kuulda,” ütles investeerimisfirma Touchstone Investmentsi strateeg Crit Thomas.

Nafta odavnes 0,2 protsenti, kulla hind langes aga 0,23 protsenti. Dollari kurss tugevnes.