Nafta hind langeb

Naftahinnd on viimasel ajal olnud surve all. Foto: EPA

Toornafta hinnad jätkasid täna langust, sest USA nafavarud tõusid ootamatult ligi kahe aasta kõrgeima tasemeni, vahendab Financial Times.

West Texas Intermediate (WTI) toornafta on täna odavnenud 3 protsenti, 61,22 dollarini barrelist. Viimati kauples WTI 62 dollari tasemest madalamal mitu nädalat tagasi.

Brenti toornafta hind on täna langenud 2 protsenti, 70,77 dollarini barrelist.

Selgus, et USA naftavarud tõusid eelmisel nädalal 4,7 miljoni barreli võrra (võrreldes eelneva nädalaga). Analüütikud ootasid, et varud hoopis vähenevad 0,6 miljoni barreli võrra. Nüüd on USA naftavarud tõusnud 476,8 miljoni barrelini, mis on kõrgeim tase alates 2017. aasta juulist, selgub Energia Informatsiooni Administratsiooni andmetest.

Bensiinivarud tõusid 3,72 miljoni barreli võrra, ka selle puhul ootasid analüütikud 0,86 miljoni barreli suurust langust.

Naftahinnad on juba mõnda aega olnud surve all. Suuresti on naftat survestanud kaubandussõda ja sellega kaasnev mure maailmamajanduse ja seega nõudluse pärast.