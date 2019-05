Fiat Chrysler tegi Renault’le liitumisettepaneku

Fiat Chrysler Automobiles'i president John Elkann vastamas ajakirjanike küsimustele, saabudes Milano Bocconi ülikooli 27. mail 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/Daniel Dal Zennaro

Itaalia-USA autofirma Fiat Chrysler tegi esmaspäeval Prantsuse autofirmale Renault liitumisettepaneku, mille kohaselt kaks firmat liituksid võrdsetel alustel, moodustades maailma suuruselt kolmanda autotootja, vahendab Reuters.

Renault andis täna teada, et uurib Fiat Chrysleri ettepanekud hoolega ning peab seda sõbralikuks liitumisettepanekuks.

Mõlema firma aktsiad tõusid täna börsil esialgu üle 10%, kui investorid vaatasid heakskiitvalt suurema äri võimaluste suunas, mis on võimeline tootma üle 8,7 miljoni sõiduki aastas ning mis võiks viia viie miljardi euro suuruse kulude kokkuhoiuni aastas.

Kui liitumine õnnestuks, siis sellest sünniks maailma suuruselt kolmas autotootja Jaapani Toyota ning Saksamaa Volkswageni järel.

Analüütikud toovad välja liitumise kitsaskohtadena Renault’ praeguse liidu Nissaniga ning Prantsuse valitsuse rolli Renault’ suurima aktsionärina, mis võib tekitada vastuseisu ettevõtte kulude kärpimisele poliitikute ja töötajate poolt.

„Turg on nende sünergia arvude osas ettevaatlik, sest ka varem on palju lubatud, kuid autotööstuses pole siiamaani olnud ühtegi jäävat võrdsetel alustel liitunut,“ ütles Evercore ISI analüütik Arndt Ellinghorst.

Fiat Chrysler pakkus Renault'le välja ainult aktsiatest koosneva liitumispakkumise Hollandi valdusfirma alt. Peale 2,5 miljardi euro suuruse dividendi väljamaksmist Fiat Chryslerist, mis annab koheselt suure summa Fiat Chrysleris 29% suurust osalust omavale Agnelli perekonnale, omaksid mõlema firma aktsionärid pool uuest firmast.

Itaalia asepeaminister Matteo Salvini ütles, et liitumisettepanek on Itaaliale heaks uudiseks, juhul kui see aitab Fiat Chrysleril kasvada, kuid ülioluline on säilitada töökohti.

Reutersi poolt nähtud töötjatele saadetud kirjas hoiatas Fiat Chrysleri tegevjuht Mike Manley, et Renault’ga liitumise lõplik vormistamine võib aega võtta üle aasta.

Börsipäeva lõpuks oli Fiat Chrysleri aktsia Milaano börsil 8,0% plussis, makstes 12,37 euroni plussis ning Renault aktsia oli tõusnud 12,1% 56,03 euroni.