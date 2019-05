Pantvangidraama, kus vara tuleb müüa võileivahinnaga

Pensionireformi ootuses. Foto: Raul Mee

Üks uue valitsuse lubadusi oli ära teha pensionireform nii, et väljamaksete süsteem muutuks paindlikumaks. Kuigi reformi sisu ja aeg pole veel selged, on fondivalitsejad mures - tootlus väheneb ja Eesti ettevõtete rahastamisvõimalused on häiritud juba täna.

Pangad on reformiks juba tasapisi valmistuma asunud viisil, mis võib tänast pensionikogujat oluliselt mõjutada.