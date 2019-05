Morgan Stanley: ebakindlus turge ei hävita

Morgan Stanley analüütikud usuvad, et kaubandussõjad võivad turgudele küll negatiivselt mõjuda, kuid pikas perspektiivis toetavad börse siiski riikide tugevad majandused.

Morgan Stanley Foto: EPA

„Jah, lühiajalises perspektiivis on tõenäoline, et börsiindeksid liiguvad alla,“ ütles Morgan Stanley vanemanalüütik James Gorman Bloombergile. „Samas ei ole võnked niivõrd suured kui me kardame ning kindlasti ei karda ma krahhi,“ lisas ta.