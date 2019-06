Kas praegu tasub panustada inflatsiooni kiirenemisele?

Turuosaliste ootused inflatsiooni osas võivad olla liiga madalad. Foto: Shutterstock

Turgude ootused USA inflatsiooni osas võivad olla liiga madalad ning praegu võib olla hea aeg panustada hinnatõusu kiirenemisele, arvavad analüütikud.

Investorid ei näe, et inflatsioon võiks USAs lähitulevikus kiireneda. Seda peegeldab näiteks võlakirjaturg, kus USA 10aastaste võlakirjade tootlus on langenud mitme aasta madalaima tasemeni. See tähendab, et investorid on nõus USA valitsusele madalama intressiga laenu anda – kui nad ootaks inflatsiooni kiirenemist, siis peaksid nad ka kõrgemat intressi küsima.