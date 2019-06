Investorid on viimastel päevadel pagenud kulda

Kuld. Foto: Bloomberg

Maailma suurima kullaga tagatud börsil kaubeldava fondi SPDR Gold Trusti hoiused kasvasid esmaspäeval 2,2 protsenti, mis on viimase kolme aasta suurim päevane tõus, vahendab Reuters.

SPDR Gold Trusti hoiused suurenesid kokku enam kui 16 tonni võrra (rohkem kui poole miljoni untsi võrra), 759,65 tonnini.

Tõsi, tänavu on hoiused kokkuvõttes langenud siiski 3 protsenti, sest investorite huvi on olnud kesine. Põhjus peitub eelkõige selles, et kulla hind püsis mitu kuud järjest 1300 dollari tasemest madalamal. Tehnilist analüüsi silmas pidades on tegemist tähtsa tasemega. Veebruaris jõudis kuld 10 kuu kõrgeima tasemeni, unts maksis 1346 dollarit.

Viimase kolme päeva jooksul on kulla hind kallinenud enam kui 50 dollari võrra. Investorid on müümas kaubandussõja tõttu riskantsemaid varasid, samuti on kasvamas tõenäosus, et Föderaalreserv langetab intressimäärasid.

“Aktsiaturgude ja kullahindade korrelatsioon avaldus ETF omavate investorite käitumises. Paljud vahetasid oma aktsiad kullaga seotud ETFide vastu,” ütles ANZ analüütik Daniel Hynes.

“Sellel on päris suur korrelatsioon. Seega, kui aktsiaturud jätkavad langust, siis tõusevad edaspidi ka ETFide hoiused.”

Kulla untsihind kaupleb praegu 1325 dollari juures.