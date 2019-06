USA börsil tõotab jälle tulla hea päev

New Yorgi börsil on positiivsed meeleolud. Foto: AFP

Föderaalreservi valmisolek intressimäärasid langetada on aidanud täna aktsiaturgudel kallineda, nii Euroopa, Aasia kui ka USA futuurid on täna plussis, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeksi futuurid on täna kallinenud 0,7 protsenti, Dow' futuurid on lisanud 0,6 protsenti. Mõlemad indeksid tõusid eile enam kui 2 protsendi võrra, mis on suurim kasv alates jaanuari algusest.