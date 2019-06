Euroopa Keskpank tõotas hoida intressid rekordmadalal

Euroopa Keskpank pikendas oma lubadust hoida intressimäärad rekordiliselt madalal kuni 2020. aasta keskpaigani, mis rahustas poliitikute muret nõrga inflatsiooni pärast, kirjutas Financial Times.

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi märkis neljapäeval, et turgude inflatsiooniootused langesid kogu maailmas, süüdistades pigem "mingit globaalset tegurit", mitte euroala enda majandust. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Keskpanga (EKP) juhatus jättis Vilniuses toimunud kohtumisel põhilise refinantseerimismäära nullile ja hoiuse intressimäära –0,4 protsendile. Pank kinnitas oma sõnumit laenukulutuste kohta, öeldes, et hoiab mõlemad intressimäärad samal tasemel vähemalt kuni 2020. aasta esimese poole läbisaamiseni. Varem on EKP öelnud, et intressimäärad jäävad ootele "vähemalt kuni 2019. aasta lõpuni".