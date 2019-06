Hiina kaubanduse ülejääk kasvas

Kaubandussõjale vaatamata suutis Hiina oma kaubandusbilanssi mais tunduvalt parandada. Foto: EPA

Hiina valitsus teatas esmaspäeval, et riigi kaubanduse ülejääk ulatus mais 41,65 miljardi dollarini, mis on oodatust tunduvalt suurem number, vahendab CNBC.

Reutersi küsitletud ökonomistid prognoosisid, et Hiina kaubanduse ülejääk oli mais 20,5 miljardit dollarit.

Üllatav asjaolu on see, et riigi dollarites nomineeritud eksport oli eelmisel kuul kasvamas. Import oli aga oodatust väiksem. Aastatagusega võrreldes suurenes eksport mais 1,1 protsenti, import langes aga 8,5 protsenti.

Aprillis oli Hiina üleüldine kaubanduse ülejääk 13,8 miljardit dollarit – see oli prognoositud 35 miljardist tunduvalt väiksem. Osalt oli selle põhjuseks impordi kasv ning ekspordi langus.

Hiina kabandusbilanss USAga oli mais 26,89 miljardi dollariga plussis, võrreldes aprilliga kasvas ülejääk 5,88 miljardi võrra, selgub Hiina ametlikest andmetest.

Kahe riigi kaubanduse suur tasakaalutus on üks põhjustest, miks USA president Donald Trump alustas Hiina vastu kaubandussõda. Analüütikute sõnul on kaubandussõjas rohkem kaotada Hiinal.

“Mõlemad osapooled saaksid leppe sõlmimisest palju kasu, vähemalt majanduslikult. Kui vaadata aga poliitilist poolt, siis on seis palju keerulisem,” ütles Citi Aasia ökonomist ja turuanalüütik Johanna Chua.