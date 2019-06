Nafta hinnalangus jätkub

Nafta puurtorn. Foto: Getty Images

Nafta hinnalangus jätkub, sest turuosalised kardavad maailmamajanduse jahtumist ning pakkumise kasvu, vahendab Bloomberg.

USA toornafta hind on aprillis saavutatud tipust odavnenud juba 18 protsenti ning volatiilsus on kasvanud. Üheks põhjuseks võib pidada USA-Hiina kaubandussõda, mis on investorid globaalse majanduse osas pessimistlikumaks muutnud. Spekuleeritakse, et nõudlus hakkab jahenema ning kaubandussõda survestab ka edaspidi hindu, ütles investeerimisfirma Again Capitali partner John Kilduff.

“Inimesed on järjest rohkem mures majanduslanguse pärast. Samuti on viimasel ajal naftavarud kasvanud, mis survestab omakorda hindu,” ütles Winchesteri ökonomist Michael Lynch. “Ei ole mingeid uudiseid, mis suudaksid praeguseid meeleolusid ümber pöörata.”

WTI toornafta hind langes täna 73 sendi võrra, 53,26 dollarini barrelist. Brenti toornafta odavnes 1 dollari võrra ning sulgus 62,29 dollaril barrelist. Reedel kallines nafta enam kui 2 protsenti.

Selle kuu lõpus toimub ka G20 kohtumine, kus naftakartelli OPECi riigid võivad anda edasisi vihjeid tootmiskärbete ja tegevuse kohta.