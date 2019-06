Nafta kallinemine aitas turud tõusule

New Yorgi börs. Foto: Reuters

USA aktsiaturud tõusid esmakordselt kolme päeva jooksul, sest naftahinnad tõusid järsult ning energiafirmade aktsiad kallinesid, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks lisas 0,4 protsenti ja lõpetas päeva 26 106 punktil. Standard & Poor’s 500 kallines samuti 0,4 protsenti, 2891 punktini. Nasdaq Composite tõusis 0,6 protsenti.

Naftafutuurid hakkasid tõusma, sest ilmusid raportid, et kahte naftatankerit on Omaani väinas rünnatud. USA sõjavägi reageeris kiiresti ning läks laevu abistama. Nii WTI kui ka Brenti toornafta kallinesid järsult.

See aitas ka aktsiaturgudel tõusta – energiasektori firmad tõusid S&P 500 indeksis 1,3 protsendi võrra.

“Tundub, et turud ignoreerivad praegu kaubandustüli Hiinaga ning keskendutakse USA majanduse tugevusele, produktiivsuse kasvule ning madalale töötuse määrale,” ütles investeerimisfirma CFRA USA aktsiate strateeg Sam Stovall. “Naftatankerite vastu suunatud rünnakud mõjutavad naftahindu ja energiasektorit, aga turud ei usu, et Hormuzi väin suletakse. Samuti ei oma need väga suurt reaalset mõju,” lisas ta.

Kulla hind tõusis täna 0,7 protsenti, 1343 dollarini untsist. Nii Brenti kui ka WTI toornafta hinnad lisasid umbes 2 protsenti.