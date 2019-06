Musk ütles, et kustutas oma Twitteri konto

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters

Tesla ja SpaceX-i tegevjuht Elon Musk kirjutas esmaspäeval Twitteris, et “kustutas just” oma Twitteri konto ära. Tõsi, pärast postitust tundus ta konto veel aktiivne olevat, kirjutab CNBC.

Musk pani pühapäeval omale twitteri nimeks “Daddy DotCom.” Pühapäeval oli USAs isadepäev. Tesla ei ole Muski otsust kommenteerinud.

Just deleted my Twitter account — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2019

Musk on teinud Twitteris mitmeid vastuolulisi postitusi. Eelmise aasta augustis hakkas USA väärtpaberi- ja börsikomitee Muski tegevust uurima, sest tegevjuht kirjutas, et tahab Tesla börsilt ära viia ning väitis, et “rahastus on kindlustatud”.

SEC leidis, et Muskil oli üksnes suusõnaline kokkulepe. Tesla börsilt äraviimisele pidi õla alla panema nimelt Saudi Araabia riiklik investeerimisfond. SEC karistas nii Teslat kui ka Muski kumbagi 20 miljoni dollari suuruse trahviga ning jättis Muski ilma õigusest olla Tesla juhatuse eesotsas. Samas jätkab ta aga tegevjuhina.

Skandaal pani Tesla aktsia mullu kiiresti langema.