Saksa suurimal pangal lasub rahapesukahtlus

Viimastel kuudel on Deutsche Banki tabanud mitmed regulatiivsed ja finantsilised tagasilöögid. Foto: Reuters/Scanpix

Deutsche Bank on sattunud USA võimude huviorbiiti vilepuhuja vihje peale, mis seob ülekannetega USA president Donald Trumpi väimehe.

Financial Times ja New York Times kirjutavad, et Deutsche Bank on Ameerikas kriminaaluurimise all peale väidetavat rahapesuvastaste seaduste rikkumist.