USA tarbijate kindlustunne pea kahe aasta madalaim

USA dollarid. Foto: EPA

USA tarbijate kindlustunne langes juunis madalaima tasemeni alates 2017. aasta septembrist, sest optimism majanduse osas on taandumas, vahendab Bloomberg.

Conference Boardi tarbijate kindlustunde indeks langes 121,5ni. Ükski Bloombergi küsitletud ökonomist ei ootanud nõnda madalat näitajat. Keskmiselt oodati näitajaks 131.

Peamiselt on kindlustunne langenud kaubandussõja tõttu. Samuti on majanduslanguse hirmud kasvanud.

Viimasel ajal on USA majandusandmed andnud majanduse tervise kohta vastakaid andmeid. Föderaalreserv otsustas eelmisel nädalal intressimäärad muutmata jätta, aga andis märku, et võib intresse alandada juba juulis. See näitab, et ebakindlus majanduse osas on kasvanud ning kaubandussõja eskaleerumine pole olukorda paremaks teinud.

“Selle kuu alguses toimunud kaubanduspingete teravnemine on tarbijate kindlustunnet raputanud,” ütles Conference Boardi majandusnäitajate direktor Lynn Franco. “Tõsi, indeks on praegu kõrgel tasemel, aga ebakindluse jätkumine võib indeksi volatiilsemaks muuta.”