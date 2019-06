Avokaadode hind tõuseb kümnendi kiireimas tempos

Avokaadod. Foto: EPA

Need, kes lootsid lähiajal näha poes avokaadode hinnalangust, peavad pettuma, kirjutab Bloomberg.

Kõrge rasvasisaldusega puuvilja hinnad peaks vähemalt suve lõpuni edasi kallinema. Seejärel hakkavad Mehhiko farmerid oma saaki koristama ning selgub, kui suureks pakkumine kujuneb.

Hassi avokaadode hind kallines kolmapäeval Mehhiko Michoacani piirkonnas 7 protsenti, 650 peesoni (ligi 30 eurot; 10 kilogrammine kast), selgub kohaliku valitsuse andmetest.

Reaalajas hindu jälgiv platvorm AvoPrice teatas, et kilogrammi hind ulatus vahepeal isegi 100 peesoni (4,6 euroni). Tänavu on turg kallinenud viimase kümnendi kiireimas tempos – põhjuseks on inimeste tarbimisharjumuste muutused ning pinged Mehhiko-USA piiri ääres. California tootmise vähenemine on samuti aitanud kallinemisel jätkuda.

“Praegu on puudujääk,” ütles Michoacanis tegutsev tootja Humberto Solorzano. “Tänavune hooaeg lõpeb sellel nädalal ja uus algab järgmisel nädalal.”

Avokaadodega futuuriturgudel ei kaubelda ning selle tõttu pole investoritel võimalik ka selle hinnale panustada.