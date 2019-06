Hiina ostis enne tippkohtumist suure koguse sojauba

USA Iowa osariigi talupidaja hoiab käes sojaube. Pilt on tehtud 2018. aasta aprillis. Foto: EPA-EFE/CRAIG LASSIG

USA põllumajandusministeerium (USDA) teatas reedel, et Hiinast on tehtud üllatuslikult suur sojaoa tellimus, mis on tehtud vahetult enne USA presidendi ja Hiina presidendi kohtumist, vahendab Reuters.

USDA andis reedel teada, et Hiina importöörid ostsid 544 000 tonni USA sojauba, mis tarnitakse veel 31. augustil lõppeval 2018.-2019. aasta müügiperioodil.